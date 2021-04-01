О братьях Кличко снимут фильм - режиссером будет Сталлоне

Сталлоне уже много лет является фаном боксерского таланта Виталия и Владимира. Фото: pinterest.com

Об украинских боксерах братьях Виталие и Владимире Кличко будут снимать фильм.

Режиссером будущей киноленты является американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне, сообщает Klitschko-brothers.com.

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Съемки планировали начать осенью 2020 года, но из-за коронавируса их пришлось перенести на осень этого года. В прокат фильм должен выйти в апреле 2022-го.

У братьев с Сильвестром дружеские отношения еще с 2012 года. Они втроем выступили сопродюсерами мюзикла "Рокки", для которого Виталий с Владимиром разрабатывали боксерские элементы шоу.

Сталлоне не скрывает, что много лет является фаном боксерского таланта братьев Кличко. Сильвестр прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009-м в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой.