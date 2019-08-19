Нынешние 40-летние украинцы не будут жить в развитом государстве - Тарас Антипович

Писатель Тарас Антипович: Кроме "Беркута" на Майдане были российские силы. Фото: Тарас Подолян

Революция достоинства для современной истории еще не может быть верно оценена.

Об этом журналу "Країна" рассказал писатель Тарас Антипович.

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"Революция была ответом на большую проблему - потерю личнго и национального достоинства. Вынесла его на повестку дня. Была реакцией на правление Януковича,который втоптал страну в дерьмо. Нам не обо всем рассказали. По-настоящему ее оценят историки лет через 50. Похоже то, что кроме "Беркута" на Майдане были российские силы, которые хотели, чтобы Янукович заляпался в крови и стал для Европы кровавым диктатором. Чтобы не было с кем общаться, кроме России. Так было с Кучмой после кассетного скандала. Все сломал украинский народ. И Янукович убежал. Общество в решающий момент оказывается сильнее власти. Когда берет дело в свои руки - выигрывает. Волею миллионов невозможно пренебречь. Но Небесная сотня стала тяжелой раной, после которой революций не хочется. Страна должна эволюционировать. Эта задача нашего поколения. Нынешние 40-летние украинцы не будут жить в развитой стране. Польша оторвалась лет на 20. Но мы должны модернизировать все, что только можно", - подчеркнул писатель.

Полное интервью с Тарасом Антиповичем читайте в журнале "Країна" от 22 августа.