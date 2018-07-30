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понедельник, 30 июля 2018 14:25

Нужно знать в лицо: создадут открытый реестр педофилов

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Нужно знать в лицо: создадут открытый реестр педофилов
В Украине нужно создать публичный реестр педофилов

В Украине нужно создать публичный реестр педофилов по примеру многих европейских стран.

Такое мнение высказал начальник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Артем Крищенко, пишет Обозреватель.

"Да, я считаю, что мы должны ввести в Украине открытый реестр педофилов - такой, как во многих европейских странах. За рубежом такие люди никогда не смогут устроиться на государственную службу, в престижную фирму. Им даже могут отказать во въезде в любую страну ", - сказал Крищенко.

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По словам чиновника, украинские правоохранители пользуются такой практикой.

"Например, когда к нам летит иностранец, который находится в открытом реестре, иностранные коллеги нам сообщают о прибытии такого гостя. Мы встречаем его в аэропорту и сообщаем об отказе в визите в нашу страну. Введение такого реестра в нашей стране позволит предотвратить многие преступления относительно детей ", - пояснил начальник департамента.

Также Крищенко сообщил, что в 2018 году полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми. Передала в суд пять дел о торговле детьми с целью изъятия их органов.

В Мариуполе Донецкой области задержали извращенца. Его заметили на ул. Ивана Сеченова между домами. Об этом рассказал местный житель.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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