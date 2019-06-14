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пятница, 14 июня 2019 13:24

Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ

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Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Анатолий Мазур: Любая избирательная должность имеет политический контекст. Фото: ТСН

Относительно нового состава Совета общественного контроля при НАБУ возникают опасения. Большинство - члены парии "Демократический топор". В мае они создали фиктивные общественные организации "Астартес", "Ксенос", "Сороритас", от которых подавались якобы незаангажированные активисты - на самом деле все члены одной политсилы. Это угрожает независимости бюро - говорит исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. - Прошлый состав эффективно проявил себя. Большинство членов были антикоррупционными общественными активистами, не связанными с политикой.

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- Предыдущие составы Совета общественного контроля качественно контролировали набор персонала НАБУ. Но всегда выступали в качестве адвокатов бюро. Защищали его перед обществом, даже если что-то было не так, - отмечает представитель "Демсокиры" Анатолий Мазур.

- В прошлом году в Совете было трое наших представителей. Чтобы провести больше порядочных людей, мы в этом году делали дополнительные общественные организации. От нашей партии пошло 7 человек. Другие - от ветеранской общественности.

Общество выбирает кого-то в Совет общественного контроля, чтобы представлял его интересы. Любая избирательная должность имеет политический контекст. В предыдущих составах были представители "Самопомощи", "Демократического альянса".

НАБУ контролировало электронное голосование. Сделало вывод, что все было объективно. Невозможно сфальсифицировать результаты. Для этого надо было бы покупать не только тысячи новых сим-карт, но и новые телефоны для голосования.

- Стоит изменить формат отбора. Например, ограничить количество представителей для одной организации, - считает политолог Владимир Фесенко. - Когда одна сила контролирует весь орган, он представляет не общество. А только прослойку тех, кто поддерживает конкретную партию. Это искажает функции советов контроля общественности.

6 июня на сайте Национального антикоррупционного бюро появились официальные результаты интернет-голосования за новый состав Совета общественного контроля при НАБУ. 28 тыс. украинцев выбрали 15 членов из 44 претендентов.

В пятый состав Совета вошли представители 7-ми общественных объединений: "Ветеранское братство", "Движение ветеранов Украины", "Общественный люстрационный комитет", "Демократический топор", "Ксенос", "Сороритас", "Астартес".

Совет контролирует деятельность бюро. Участвует в конкурсах на должности и дисциплинарных комиссиях.

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Комментарии

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Дата
14
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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