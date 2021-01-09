Новый штамп Covid-19 может не проявляться тестированием

Вакцины от Covid-19 могут быть эффективными против этого штамма. Фото: Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложноотрицательному результату теста на коронавирус.

Ложноотрицательные результаты могут быть получены при любом молекулярном тесте для выявления вируса, если в той части генома вируса, которую исследует тест, произошла мутация.

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Вместе с тем, в FDA считают, что риск того, что эти мутации повлияют на общую точность тестирования невелик. Если после негативного теста есть подозрение на Covid-19, агентство рекомендует повторить тестирование.

В FDA также заявили, что вакцины от Covid-19, как и ранее, могут быть эффективными против этого штамма.

Компания Pfizer, которая разработала вакцину от коронавирусной инфекции вместе с немецкой BioNTech, заявила о ее эффективности и против нового штамма вируса, который обнаружили в Великобритании и Южной Африке.