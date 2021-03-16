Новый локдаун в Украине возможен: озвучили условия

В Минздраве заговорили о новом локдауне. Фото: РБК

Локдаун в Украине могут ввести, если большее число областей перейдут в "красную зону".

Условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения, сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова".

"Мы будем двигаться в стратегии адаптивного карантина. Если большее 50-70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", - сказал Степанов.

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По состоянию на 15 марта, в "красной зоне" в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская.