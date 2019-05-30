Новый глава УГО поделился эмоциями после назначения

Новый глава Управления госохраны Алексей Оцерклевич прокомментировал свое назначение.
"Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное", - сказал он, передает "Украинская правда".
Несколько дней назад Алексей Оцерклевич получил предложение занять должность.
"Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение", - рассказал Оцерклевич.
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"Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", - отметил он.
Оцерклевич не был лично знаком с президентом Владимиром Зеленским до приказа.
"Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести", - добавил он.
Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны. Вместо него назначил Алексея Оцерклевича, сообщает официальный сайт президента.
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