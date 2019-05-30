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четверг, 30 мая 2019 12:19

Новый глава УГО поделился эмоциями после назначения

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Новый глава УГО поделился эмоциями после назначения
Алексей Оцерклевич возглавил Управление госохраны. Фото: "Страна"

Новый глава Управления госохраны Алексей Оцерклевич прокомментировал свое назначение.

"Шок. До сих пор волнуюсь, если честно. Предложение было неожиданное", - сказал он, передает "Украинская правда".

Несколько дней назад Алексей Оцерклевич получил предложение занять должность.

"Насколько мне известно, на должность искали человека, который прошел горячие точки войны и имеет боевое крещение", - рассказал Оцерклевич.

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"Понимаю, что задачи, которые будут стоять передо мной, - тяжелые. И хотя предложение было неожиданное, я согласился. Надо ломать систему", - отметил он.

Оцерклевич не был лично знаком с президентом Владимиром Зеленским до приказа.

"Постараюсь сделать все, что в моих силах, и не подвести", - добавил он.

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны. Вместо него назначил Алексея Оцерклевича, сообщает официальный сайт президента.

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