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четверг, 16 мая 2019 15:41

Новые санкции выглядят, будто Украина подыгрывает Кремлю - эксперт

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Новые санкции выглядят, будто Украина подыгрывает Кремлю - эксперт
Александр Охрименко: От этих санкция больше пострадаем мы, чем российская экономика. Фото: 112 Украина

Москва установила квоты на ввоз нефти и угля. Мы же решили ввести дополнительные пошлины на ввоз нефтепродуктов, газа, угля из РФ. Это выглядит очень странно - как запрет на русский запрет.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Словно подыгрываем Кремлю. По факту наши санкции дублируют их. Все прекрасно знают, что уголь, который Украина ранее покупала в России, на самом деле идет из оккупированного Донбасса. Можем заменить его на американский или африканский. Это будет значительно дороже и повредит украинской экономике. Сразу подорожает электроэнергия. К сожалению, мы не настолько богатая страна, чтобы позволить себе это. Своего угля у нас недостаточно. От этих санкций больше пострадаем мы, чем российская экономика.
Минеральные удобрения из России не завозим уже 2 года. Не понимаю, почему сейчас об этом снова начали говорить", - считает эксперт

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По его мнению, Киев не может сейчас ответить симметрично.

"У нас нет соответствующих ресурсов. Украина сейчас не является существенным рынком сбыта для РФ. Поэтому самостоятельно не нанесем им серьезного экономического ущерба. Все, что могли, сделали раньше", - добавляет экономист.

Украина расширила экономические санкции против России, запретив ввоз товаров из РФ. Речь идет о продукции, которую мы изготавливаем сами или можем заменить. Это некоторые виды цемента, изделия из фанеры и слоистой древесины и минеральные удобрения. Кроме того, Киев планирует ввести дополнительные пошлины на российские товары и установить квоты на их ввоз в Украину. Речь идет о нефти, нефтепродукты, уголь и другое сырье.

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16
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