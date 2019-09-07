Новые подробности о водителе BlaBlaCar, который изнасиловал девушку

51-летний водитель предлагал интим своим пассажирам и раньше.
30 августа водитель BlaBlaCar Александр Андриенко изнасиловал 27-летнюю попутчицу по дороге из Одессы в Черкассы, передает ТСН.
Новые детали о мужчине рассказали cестры Ольга и Анна Вовк, которые вместе со своим другом добирались в Одессу.
По словам девушек, по дороге водитель громко включал музыку, часто останавливался и рассказывал странные истории. После, он откровенно предлагал интим.
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"Говорил, что на заднем сиденье есть спальный мешок, поспим все вместе. Поспим, но он вовсе не сон имел в виду", - рассказала одна из сестер.
После инцидента девушки не обращались в полицию и не оставляли гневных отзывов на сервисе.
"Мы решили, что он из тех, кто любит поговорить, но делать ничего не будет. К сожалению, мы ничего никому не сказали", - добавила Ольга Вовк.
Информация об изнасиловании пассажирки 51-летним водителем BlaBlaCar стало известной 5 сентября.
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