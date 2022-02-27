Новую Каховку полностью захватили вражеские войска

Новую Каховку захватили русские наемники. Они скрывают технику в гражданских домах. Там прячутся и сами.

У людей нет питьевой воды и еды, нет электричества, сообщают местные жители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Из Беларуси запускают ракеты и убивают наших детей – вот ваш референдум" – Зеленский

"Чеченцы и россияне убивают мирное население, стреляют по гражданским, убежать невозможно! Помощи нет откуда. Везде тела убитых! Люди практически круглосуточно находятся под обстрелами", - пишет местная жительница.

Автор: скрин из Instagram

Также городской голова Владимир Коваленко рассказал "Суспільному", что россияне повсюду сняли флаги Украины.

"Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий. Самая сложная ситуация в селах Казачьем и Веселом, они практически разрушены", - рассказал Коваленко.

Жителей Каховки просят не выезжать за пределы города, поскольку оккупанты обстреливают весь транспорт, передают Vesti.

На Херсонщине расстреляли журналиста и "скорую". Водитель с раненым сгорели.