Новое школьное питание: что нравится и не нравится родителям

Дети считают новые блюда не вкусными. Фото: dnipro.depo

В Украине стали обсуждать новое питание в школах.

В обновленное меню добавили 160 разнообразных блюд. Там теперь есть пастуший пирог, синабон с корицей, бефстроганы, лобио, фриттата, куриные нагетсы. Есть и традиционные украинские блюда. Еду пытались сделать более здоровой, передает "24 канал".

Меню разработал украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Часть родителей хвалит нововведения.

"Я врач-эндокринолог и все чаще сталкиваюсь с детским ожирением. Поэтому благодарю вас за вашу работу", - прокомментировала в соцсетях Наталья Марьянова.

"Дети не запрограммированы есть сладости, их приучили. Нынешняя задача - научить их питаться с пользой для здоровья", - сказала журналистка Марина Макущенко.

Позитивом считают отсутствие сосисок и колбасы и наличие фруктов.

Остальные говорят, что дети отказываются есть школьные блюда. Считают их не вкусными.

"Дети едят выборочно. Чай или компот. И хлеб. Два кусочка хлеба вместо полноценного обеда. Странное полноценное питание. Другие дети просто не едят, еду выбрасывают", - говорит эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская.

Она жалуется, что сахар и соль вообще не дают.

В соцсетях пишут, что не во всех школах соблюдают новые правила. Не всегда достаточно поваров и оборудования.

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Клопотенко говорит, что понимает проблему реформы питания.

"Рецепты утвердили Госпродпотребслужба и Минздрав. Их также рекомендовали на национальном уровне. Так школы получили выбор: самим создавать меню к нормам или составлять его на основе разработанных нами рецептов", - прокомментировал он.

Клопотенко говорит, что соль и сахар можно добавлять. Но меньше, чем привыкли люди.

"Провести реформу школьного питания в 15 тысячах школ одновременно – это очень тяжело. Всегда будут те, кто что-то не понял, не дочитал, не разобрался. Это все процесс", - подытожил он.

Почти год в Украине идет реформа питания в школах. Ею заботится первая леди Елена Зеленская вместе со специалистами министерств образования, здравоохранения и Госпродслужбы. В 2020 году инициаторы реформы проанализировали проблемы школьного питания. С начала 2021 года заработал новый Санитарный регламент для заведений общего среднего образования, а в мае эксперты презентовали новое школьное меню.