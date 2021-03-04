Новая волна коронавируса. За сутки более 10 тыс. больных и почти 2 сотни смертей

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,3 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 10 057 новых больных коронавирусом. Из них детей - 611, медработников - 388.

На 1-м месте по количеству заражений 2-й день подряд остается Киев. Здесь за последние сутки насчитали 868 новых больных. Далее следуют Житомирская - 888, Винницкая - 827, Ивано-Франковская - 776, Закарпатская - 679 и Черновицкая - 626 - области.

Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 374 762 украинца. Такие данные по состоянию на утро 4 марта сообщает Минздрав.

Умерли 26 591 пациент, из них 194 за последние сутки. Выздоровели - 1 186 873, за последние сутки 4837.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

Киев - 868 случаев;

Винницкая область - 827 случаев;

Волынская область - 652 случая;

Днепропетровская область - 384 случая;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 888 случаев;

Закарпатская область - 679 случаев;

Запорожская область - 180 случаев;

Ивано-Франковская область - 776 случаев;

Киевская область - 423 случая;

Кировоградская область - 93 случая;

Луганская область - 53 случая;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 197 случаев;

Одесская область - 483 случая;

Полтавская область - 253 случая;

Ровенская область - 202 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 457 случаев;

Харьковская область - 442 случая;

Херсонская область - 36 случаев;

Хмельницкая область - 357 случаев;

Черкасская область - 241 случай;

Черновицкая область - 626 случаев;

Черниговская область - 167 случаев.

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