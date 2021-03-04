Новая волна коронавируса. За сутки более 10 тыс. больных и почти 2 сотни смертей

За последние сутки в Украине обнаружили 10 057 новых больных коронавирусом. Из них детей - 611, медработников - 388.
На 1-м месте по количеству заражений 2-й день подряд остается Киев. Здесь за последние сутки насчитали 868 новых больных. Далее следуют Житомирская - 888, Винницкая - 827, Ивано-Франковская - 776, Закарпатская - 679 и Черновицкая - 626 - области.
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 374 762 украинца. Такие данные по состоянию на утро 4 марта сообщает Минздрав.
Умерли 26 591 пациент, из них 194 за последние сутки. Выздоровели - 1 186 873, за последние сутки 4837.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
Киев - 868 случаев;
Винницкая область - 827 случаев;
Волынская область - 652 случая;
Днепропетровская область - 384 случая;
Донецкая область - 280 случаев;
Житомирская область - 888 случаев;
Закарпатская область - 679 случаев;
Запорожская область - 180 случаев;
Ивано-Франковская область - 776 случаев;
Киевская область - 423 случая;
Кировоградская область - 93 случая;
Луганская область - 53 случая;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 197 случаев;
Одесская область - 483 случая;
Полтавская область - 253 случая;
Ровенская область - 202 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 457 случаев;
Харьковская область - 442 случая;
Херсонская область - 36 случаев;
Хмельницкая область - 357 случаев;
Черкасская область - 241 случай;
Черновицкая область - 626 случаев;
Черниговская область - 167 случаев.
24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.
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