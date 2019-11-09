Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую

Церковь Московского патриархата должна называться по-русски. Такую позицию выловил министр культуры Владимир Бородянский.
"Центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина обладает каким-то образом учитывать это", - заявил министр в интервью РИСУ.
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Хотя государство не должно вмешиваться в церковные дела и указывать церквям их название, в период агрессии России это оправдано, пояснил он.
"Это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. Это нельзя в этом контексте считать вмешательством", - подчеркнул глава Минкульта.
Хотя государство не должно вмешиваться в церковные дела и указывать церквям их название, в период агрессии России это оправдано, пояснил он.
"Это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. Это нельзя в этом контексте считать вмешательством", - подчеркнул глава Минкульта.
Снести храм Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории требует оккупационная администрация. Он принадлежит Крымской епархии Православной церкви Украины.
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