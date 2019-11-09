Новая власть по: Московскую церковь уже переименуют на русскую

"Тут действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название - это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым - я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто ", - говорит Бородянский Фото: Depo.ua

Церковь Московского патриархата должна называться по-русски. Такую позицию выловил министр культуры Владимир Бородянский.

"Центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина обладает каким-то образом учитывать это", - заявил министр в интервью РИСУ.

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Хотя государство не должно вмешиваться в церковные дела и указывать церквям их название, в период агрессии России это оправдано, пояснил он.

"Это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. Это нельзя в этом контексте считать вмешательством", - подчеркнул глава Минкульта.

Хотя государство не должно вмешиваться в церковные дела и указывать церквям их название, в период агрессии России это оправдано, пояснил он. "Это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. Это нельзя в этом контексте считать вмешательством", - подчеркнул глава Минкульта. Снести храм Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории требует оккупационная администрация. Он принадлежит Крымской епархии Православной церкви Украины.