Нормандский формат расширят за счет двух стран

Арахамия: "Если удастся привлечь США и Великобританию, России будет труднее манипулировать". Фото: Цензор

К концу года Нормандский формат будет расширен за счет США и Великобритании.

"Я поддерживаю позицию, что надо расширять формат. Думаю, что мы справимся до декабря. Мы активно над этим работаем.

Если удастся привлечь США и Великобританию, России будет труднее манипулировать", - сказал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия на телеканале 1+1.

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3 сентября на встрече в "нормандской формате" на уровне политических советников, которая состоялась в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.