Ночные морозы отступят, днем до +19°С и дождь. Синоптики обновили прогноз на неделю

В Украине прогнозируют облачную погоду и дожди. Фото: unsplash.com

16-22 апреля в Украине будет облачно, практически во всех регионах возможен небольшой дождь. Однако на днях отступят ночные морозы, воздух будет прогреваться местами до +8°С. Днем столбики термометров будут держаться на уровне +7...15°С. Теплее всего будет на Востоке 16 и 19-22 апреля - до +19°С.

Также, по данным Укргидрометцентра, на этой неделе во всех регионах прогнозируют небольшие порывы ветра до 12 м/с.

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться с погодой на ближайшие 7 дней.

ЗАПАД

16 апреля - облачно. Ночью дождь и мокрый снег, днем ​​дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днем ​​+7...12°С.

В Карпатах значений мокрый снег, температура воздуха ночью и днем ​​0...-5°С.

17 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+9...14°С.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем ​​без существенных осадков; температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+1...6°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+9...14°С.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью +2...-3°С, днем ​​+1...6°С.

ВОСТОК

16 апреля - облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...9°С, днем ​​+14...19°С.

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17 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

ЦЕНТР

16 апреля - облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...8°С, днем ​​+9...14°С.

17 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

СЕВЕР

16 апреля - облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...9°С, днем ​​+9...14°С.

17 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем ​​+10...15°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

ЮГ И КРЫМ

16 апреля - облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...8°С, днем ​​+8...13°С.

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17 апреля - облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем ​​местами. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...7°С, днем ​​+10...15°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем ​​+10...15°С.

КИЕВ

16 апреля - облачно. Ночью небольшой, днем ​​умеренный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...8°С, днем ​​+11...13°С.

17 апреля - небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7°С, днем ​​+11...13°С.

18 апреля - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...7, днем ​​+10...15°С.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19-22 АПРЕЛЯ

19 апреля ночью без осадков, днем, кроме юга, местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью +5...10°С, днем ​​+12...18°С.

20-22 апреля преимущественно дождливая и ветреная погода с температурой ночью +3...8°С, днем ​​+8...13°С, на юге и востоке страны ночью +6...11°С, днем ​​+12...18°С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПОГОДЕ В АПРЕЛЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

16 апреля самая низкая температура -5,5°С отмечалась в 1933 году в Симферополе, самая высокая, +28,3°С, в 1972 году в Николаеве.

Сильный ветер был 1989 года в Одессе. Порывы достигали 40 м/с.

Очень сильный снег в этот день шел в Ивано-Франковской области в 1977-м и 1996-м. Количество осадков составило 42-43 мм за 12 ч.

А вот ливень 16 апреля лил в 1977 году в Рахове. Количество осадков составило 30 мм за 12 ч.

На Пасху, 2 мая, в Украине будет холодно. Традиционной майской жары в этом году не будет, сообщил народный синоптик Леонид Горбань. А потому не стоит ждать тепла в последний месяц весны.