Nike подарит врачам специальную медицинскую обувь

Компания Nike разработала кроссовки Pulse Air Plus - специально для врачей. фото Nike

Компания спортивной одежды и обуви Nike подарила американским врачам 30 тыс. пар обуви, специально разработанной для медицинских работников.

В прошлом году компания разработала кроссовки Pulse Air Plus - специально для врачей. Они легкие, не сжимают ногу и их можно надеть одной рукой. "Обувь для спортсмена здравоохранения", - сказали в Nike.

Компания доставит обувь работникам больниц Чикаго, Лос-Анджелеса, Мемфиса и Нью-Йорка. Медицинские работники еще получат около 95 тыс. пар футбольных носков.

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"Спасибо за поддержку наших героев здравоохранения", - написал мэр города Нью-Йорка Де Блазио.

Nike Foundation уже предоставила более $25 млн на борьбу с Covid-19.

Акции компании Tesla стали дешевле на 13 млрд долларов после того, как Маск назвал цены на них слишком высокими.