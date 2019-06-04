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вторник, 04 июня 2019 08:11

"Никаких оправданий. Никаких поблажек" - реакция власти на убийство 5-летнего мальчика

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&quot;Никаких оправданий. Никаких поблажек&quot; - реакция власти на убийство 5-летнего мальчика
Погляд

Весть о "развлечениях" правоохранителей в Переяслав-Хмельницком Киевской области подняла общество.

По стечению обстоятельств под пулю попал 5-летний Кирилл. Мальчик умер в больнице в Киеве 3 июня. Вечером понедельника под стенами МВД люди организовали акцию, пишет ТСН.

Стало известно об отстранении руководства районной и областной полиции. Двум задержанным полицейским выбирать меры утром 4 июня.

Как отреагировали политики и чиновники в этом случае:

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никакого смягчения. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто должны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной ", - президент Украины Владимир Зеленский.

"Горе ... Смертельная опасность может скрываться там, где должны заботиться о безопасности. Этот 5-летний мальчик умер из-за того, что пьяные полицейские пристреливали огнестрельное оружие. Двое полицейских такие были пьяны, что не помнят, кто попал в голову ребенку. Переяслав-Хмельницкий, полиция после реформы, наши дни", - написала жена Романа Бессмертного Татьяна Мокриди.

"Виновные в смерти мальчика из Переяслава-Хмельницкого должны быть жестко наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Искренние соболезнования родителям...", - написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"5-летний мальчик Кирилл, стал жертвой двух пьяных полицейских в Переяславе-Хмельницком, что развлекались с огнестрельным оружием, скончался в больнице. Ранение было крайне тяжелым. В связи с этим прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией содеянного ими преступления на ч.2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Подозрения будут завтра вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде утром (4 июня) в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Сегодня же подписал документ на имя министра внутренних дел с требованием снять ответственного за пьяную дикость руководителя райотдела полиции. Выражаю искренние соболезнования родителям и родным ребенка", - сказал генпрокурор Юрий Луценко.

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31 мая в травматологическое отделение Переяслав-Хмельницкой больницу доставили 5-летнего мальчика с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой.

Во время операции в черепе обнаружили пулю. Как оказалось, пострадал ребенок в результате стрельбы, которую для развлечения устроили полицейские. Подозреваемым уже сообщили о подозрении.

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