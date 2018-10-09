Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире

Ницой устроила скандал на NEWSONE. Фото: Обозреватель

Писательница Лариса Ницой устроила скандал в прямом эфире и покинула студию из-за отказа ведущей переходить на украинский язык.

Инцидент произошел с ведущей программы "Большой вторник" на NEWSONE Дианой Панченко. Она подчеркнула, что от зрителей поступают многочисленные просьбы проводить некоторые эфиры на русском языке.

"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском", - обратилась Ницой к ведущей.

"Вы не будете указывать мне, на каком языке мне говорить. Наши эфиры на 80% украиноязычные, но этот проект мы ведем на русском и, если Конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить", - ответила ведущая.

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Ницой указала на статью 10 Конституции о языке. Она подчеркнула, что "украинский язык - обязательное средство общения во всех сферах публичной жизни". "Я вас прошу придерживаться решения Конституционного суда, которое говорит, что вы подлежите криминальной ответственности. Вы знаете, что подводите сами себя под статью?" - спросила она.

"Никто не запрещает мне говорить на русском языке в телеэфирах. Есть закон о квотах, который мы выполняем. Я попрошу вас не нарушать регламент эфира", - высказалась Панченко.

После того, как Ницой не захотела принимать участие в съемках и ушла из студии, ведущая назвала писательницу фриком. "От фриков можно ожидать только таких поступков. Я сейчас сознательно назвала госпожу Ларису Ницой фриком, иначе назвать ее не могу", - сказала Панченко.

Ранее Ницой заявила, что после деокупаци Донбасса местные жители должны заново становиться гражданами Украины. В частности, по мнению Ницой, нужно ввести для них специальные экзамены.