"Ни одной реформы. Только видосики и мессенджи". Неделя в цитатах от Gazeta.ua



"За два года президентства Зеленского страна не увидела ни одной новой реформы. Только видосики и мессежди с Банковой. Мы последнее государство в Европе, где еще не началось вакцинирование от коронавируса. На Донбассе убивают наших воинов. Протестуют ФОПы, а МВФ угрожает прекратить сотрудничество. Реформу рынка газа откатывают в угоду олигархам. Медицинскую - завалили. Пытаются поломать образовательную. Уничтожили в армии реформу питания. А на все эти вызовы на официальной странице Офиса президента лишь одно сообщение - радуйтесь, украинцы, наконец пришла зима", - так описывает ситуацию в стране политолог Виктор ТАРАН

Ни одной новой реформы. Только видосики и мессежди

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Впервые за 30 лет независимости мы получили шанс сделать то, о чем раньше только говорили

- так Тарас КРЕМЕНЬ, уполномоченный по защите государственного языка, комментирует вступление в силу статьи 30 Закона о языке.

Отныне все работники сферы обслуживания должны обслуживать на украинском. Это касается также информации в интернете. Государственным языком должен быть информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, билетах, в каталогах и меню, данные в электронных договорах. Их содержание может дублироваться на других языках. Клиентов можно обслуживать иностранным, если об этом просят. И если им владеют обе стороны".

Все работники сферы обслуживания должны обслуживать на украинском

Верховная Рада приняла Закон о языке 25 апреля 2019-го во втором чтении. "За" проголосовали 278 народных депутатов, "против" - 38, воздержались - 7, не голосовали - 25.

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"Украина только-только запустила рынок газа. Заработал реверс газа из Европы. Газпром уже не может нас шантажировать. Но нам предлагают продать независимость за несколько месяцев дешевого газа. Мы снова готовы продать свободу за колбасу? Забывая, что не будет ни колбасы, ни свободы. Забывая, что именно российский газ был самым дорогим для Украины по контракту Тимошенко-Путина. Забывая, что Россия напала на Украину и делает все, чтобы ее ослабить",

- говорит инвестиционный банкир Сергей ФУРСА о предложении ОПЗЖ покупать газ средней Азии и у российских поставщиков.

Мы снова готовы продать свободу за колбасу?

"Вся жизнь современного человека направлена на увеличение счастья. Комфорт, телесная и духовная анестезия, отдельное жилье, свой автомобиль, качественная медицина, красивая одежда - это все факторы, которые убирают дискомфорт. Они преодолевают препятствия на пути к счастью, но не ведут прямым путем к нему. Поэтому современным людям так сложно быть счастливыми. На их отчаянное стремление к счастью общество отвечает только рецептами уменьшения несчастья. И очень редко мы можем признаться, что увеличение счастья и уменьшение несчастья - это две совершенно разные задачи",

- говорит философ Владимир ЕРМОЛЕНКО.

Увеличение счастья и уменьшение несчастья - это совершенно разные задачи