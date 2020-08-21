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понедельник, 24 августа 2020 10:31

Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития

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Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
"Независимость - базовое условие, иначе все тормозится", - Виктор Рыбаченко. Фото: facebook.com/viktor.rybacenko

Независимость - это возможность нашей страны пройти свой путь исторического развития. Это базовое условие, иначе все тормозится.

Об этом Gazeta.ua сказал политический психолог Виктор Рыбаченко.

"Мне пришлось довольно долго жить во времена Советского Союза, когда мы все были зависимыми от Москвы. Я это очень хорошо чувствовал. И вот когда нам больше не надо было все согласовывать с "центром", пришло ощущение настоящей независимости. А символом этой независимости есть мощное стремление народа ее получить. Без этого все зависло б, провалилось. Однако и сейчас мы лишь частично независимы, потому что еще слабы. Ходим и просим, ​​занимаем, кого-то слушаемся. Но это нормально. Мы растем, развиваемся.

Важнейшим событием за последние 29 лет стало пробуждение народа - две революции. Я помню, какое тогда было возвышение в украинцев и у меня в том числе. Это было становление нашей нации. Оно до сих пор продолжается", - говорит Виктор Рыбаченко.

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Имел возможность переехать в США, но отказался.

"Я люблю все, что создано нашей природой и сделано из добром нашими людьми. Люблю язык, литературу, песню. Все это родное. У меня была возможность жить в Америке. Предлагали хорошую работу с достойной зарплатой. Поехал. Увидел, как наша диаспора до безумия радуется каждому человеку с Украины. Им не хватает общения с украинцами. А я варюсь в Киеве между прекрасными людьми и все хорошо. Так почему же я буду жить там, где буду питаться крошками украинского, если здесь есть этого достаточно. А еще понял, что не смогу приехать в деревню к бабушке, не увижу того пруда, не услышу лягушек. Так тогда заскучал. Спросил у своих детей, хотят ли они жить в Америке. Говорят, на лето поедем, а навсегда нет", - говорит Рыбаченко.

24 августа украинцы празднуют День независимости своей страны. В 2020 году Украине исполняется 29 лет. Gazeta.ua подготовила подборку, с которыми занятными вещами связано число 29.

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Дата
24
августа

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