Независимость - это право украинцев самостоятельно решать будущее своего государства

В этом году Украина будет отмечать 29-ю годовщину провозглашения независимости. Фото: ukrslovo.net

Важнейшим шагом к независимости стал референдум 1991 года. А Майданы и Революции - это уже ее проявления, считает философ Алексей Панич.

"Почувствовал, что Украина независимая 1 декабря 1991-го, когда проголосовал сам. И когда увидел результаты. Долгое время после того мысленно праздновал Независимость Украины именно 1 декабря, а не 24 августа. Независимость - это право украинского народа самостоятельно решать, что делать со своим государством и его будущим. А вот символов для себя никогда не создавал. Их нет. Символ - это наш народ. Мы можем ошибаться, делать ложные шаги. Главное - оставаться не обманутыми снаружи, и решение принимать не под давлением. Потому что сейчас такая угроза реально существует в информационном пространстве", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Алексей Панич.

Событием, которое вызвало тектонические изменения на пути к независимости Украины, считает августовский переворот 1991 года в Советском Союзе.

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"Я рос со скептическим и негативным отношением к совку. И этот скепсис всегда искал выход. После переворота стало окончательно ясно, что от совка и всех, кто его пропагандирует, нужно избавляться. Это поняло большинство. И сейчас, мы разными способами можем влиять на жизнь страны, разбираться с самими собой, как нам жить. Контрольный пакет независимости - у нас", - добавил эксперт.

Говорит, что за 29 лет Независимости прожил несколько разных жизней. Изменил карьеру. Год работал приглашенным преподавателем в США и имел предложение остаться там навсегда. Но отказался.

"В Штатах преподавал в университете в 1999-2000 годах. А потом получил предложение остаться. Но не согласился, потому что имел обязательства перед людьми в Украине, - говорит Алексей Панич. - Да и не смог жить среди american people (американского народа. - Gazeta.ua). Потому что в Украине есть ощущение сообщества, которое мне небезразлично. Для которого я могу что-то сделать, влиять на его жизнь и получать отдачу".

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.