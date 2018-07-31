Невестка Литвина породнилась с ведущим Евровидения

Ведущий Евровидение-2017 Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной Руднык покрестили дочь Мию. Ее крестными родителями стали ведущая Татьяна Терехова, невестка нардепа Владимира Литвина, и адвокат Евгений Пронин. Фото: Instagram

Ведущий Евровиденья-2017 Тимур Мирошниченко, который 18 июня впервые стал отцом, окрестил свою дочь Мию. Крестными родителями девочки стали ведущая Татьяна Терехова, невестка нардепа Владимира Литвина, и адвокат Евгений Пронин.

Таинство состоялось в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве. О важном событии в семейной жизни Мирошниченко сообщил на своей странице в Instagram.

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"Великий день в жизни Мии. На 41-й день жизни у нее появились еще одни родители: Татьяна Терехова и Евгений Пронин", - прокомментировал фотографию Тимур Мирошниченко.

21 января телеведущий 31-летний Тимур Мирошниченко женился на юристке Инне Рудник, 30 лет. Свадьбу гуляли в одном из столичных ресторанов. Вместо застолья устроили фуршет. Пригласили 150 гостей.