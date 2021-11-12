Невакцинированных депутатов Латвии не допустят к работе

У мужчины, возвращающегося паромом из Германии, берут мазок на коронавирус. Фото: Reuters

12 ноября парламент Латвии принял решение, согласно которому законодатели, отказавшиеся вакцинироваться от Covid-19, не смогут голосовать в законодательных органах и участвовать в обсуждениях.

Об этом сообщило британское новостное агентство Reuters.

Латвия – страна с самым низким показателем вакцинации в ЕС, первая ввела карантин осенью, имеет большое количество больных коронавирусом.

"Ограничения для законодателей, отказавшихся от прививки, включая снижение их заработной платы, поддержали 62 из 100 человек. Ограничения будут действовать до средины 2022 года", – сообщается на сайте агентства.

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Запрет на работу в парламенте невакцинированных депутатов был необходим для повышения доверия общества к политике правительства в борьбе с Covid-19.

Во Львовской области с 22 ноября невакцинированные от коронавируса или люди без отрицательного теста не смогут пользоваться пригородным общественным железнодорожным и автомобильным транспортом.