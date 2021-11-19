Netflix снизил цены для украинцев

Netflix сделал более дешевой подписку в Украине.

Новые цены вступят в силу в декабре, сообщает компания.

Базовый пакет стоит €4,99 вместо €7,99. Это 149,66 грн.

Стандартный пакет – €7,99 евро вместо €9,99.

Премиум – €9,99 вместо €11,99.

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Пакеты дают доступ к видео разного качества и позволяют подключать больше людей.

Стриминговый сервис Netflix запускает нововведение для детей, напоминающее TikTok. Новая функция будет показывать детям короткие видеоролики по детским программам и фильмам на платформе. С помощью новой функции Netflix хочет конкурировать с YouTube Kids и TikTok, привлекая на свой сервис аудиторию этих платформ.