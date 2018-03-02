Непогода не отступает: в субботу снова - метели, гололед и порывистый ветер

Штормовое предупреждение объявили на 3 марта. Фото: ВЛАСНО.info

3 марта в Украине снова ожидаются сложные погодные условия. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Gismeteo.

В Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях ожидаются сильный снег, метели.

В Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях — сильный снег с дождем.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, днем в Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях ночью прогнозируется налипание мокрого снега и гололед.

Кроме того, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

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Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, осложнению работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Городская власть Киева 1 марта обратилась к жителям столицы с просьбой не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. 2 и 3 марта столичные школы будут закрыты для учеников из-за сложных погодных условий.