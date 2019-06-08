Неожиданно: Гриценко хочет объединиться с Саакашвили

Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция". Фото с открытых источников.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко выступил с предложением возможного объединения его политической партии с "Движением новых сил" Міхеіла Саакашвили.

Гриценко в Facebook сообщил, что их партии были в тесном сотрудничестве на президентских выборах и он уверен, что через сжатые сроки в России новых сил могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе.

"Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах", - заявил лидер "Гражданской позиции".

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Также он добавил, что таким образом они смогут максимально мобилизовать и объединить своих избирателей.

5 оппозиционных партий заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. В состав объединенной команды войдут представители партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Возрождение", "Доверяй делам", "Наши".