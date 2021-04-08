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четверг, 08 апреля 2021 18:47

Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
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Беспорядок в доме может не только мешать, а вызвать стресс. Есть несколько популярных плохих привычек, которые лишат любой дом уюта.

Начнем с шкафы, там всегда будет беспорядок, если вещи, которыми вы пользуетесь, сохраняются вместе с менее нужными. Лучше иметь несколько отдельных ящиков для хранения электроники, одежды, игрушек, кухонных приборов и других вещей, пишет OBOZREVATEL.

Гора посуды в мойке отбирает эстетику дома. Чтобы избавиться от этой привычки, набирайте в раковину воду с моющими средствами во время приготовления блюда. После этого ополаскивать посуду значительно легче.

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Вещи первой необходимости надо держать под рукой. Чаще всего стол заставлен предметами, которые только занимают пространство. На кухонном - должно лежать не более 4 вещи.

Сложены вещи будут выглядеть опрятно, если в шкафу они лежат по местам. Стоит отметить, что нужно разделять одежду по сезонам, также раскладывать свитера, футболки, брюки и юбки отдельно.

Плохая привычка не убирать долго сухие вещи из сушки. Во-первых, вещи могут пылью или "взяться" в шерсть домашнего питомца. Во-вторых, этот элемент интерьера будет давить на вас и отбирать комфорт комнаты.

Значительно проще поддерживать чистоту, если дома не будет лишних предметов. Время от времени все вещи, начиная от кухонных принадлежностей, заканчивая гардеробом, нужно сортировать. Например, бессмысленные сувениры, подарки, открытки, чеки и журналы не должны храниться дома.

На столе оставляйте только необходимые вещи
Фото: pixabay.com
Сложенную одежду добавляют комфорта в доме
Снимайте вещи из сушки сразу
Мойте посуду сразу после еды
Убирайте после себя

Домашний мини-бар не прихоть, а необходимость для радушных хозяев. Для уютных посиделок удобно когда выпивка находится под рукой, а не за ней все время нужно куда-то бежать. Компактность и одновременно вместительность мини-бара - это его главная отличительная черта.

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