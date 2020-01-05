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воскресенье, 05 января 2020 09:50

Немного снега и туман: какую погоду увидят сегодня украинцы

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Немного снега и туман: какую погоду увидят сегодня украинцы
5 января в Украине будет плюсовая температура с мокрым снегом и дождем. Фото: gopri.in.ua

Сегодня, 5 января, в Украине не стоит ждать морозов. В регионах будет примерно одинаковая погода - облака, туман, морось.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синопик Наталья Диденко.

"В воскресенье в Украине будет выпадать снег на Западе и Востоке, на Юге - дождь, а на остальной территории - такое, облака, туман, морось. Ветер может быть сильным в западных областях", - написала Диденко.

Температура воздуха в течение дня - от 0 до +5 градусов. В Киеве в рамках 2 градусов.

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Несколько похолодает 6 и 7 января. Но потом снова потеплеет.

6-7 января в Украине будет облачно с прояснениями, а 9-го - на большей части территории ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Дата
05
января

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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