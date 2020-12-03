Немного поснежит, дороги скует гололед: назвали области

В некоторых регионах Украины будет снежить, местами гололедица. Фото: pixabay.com

В четверг, 3 декабря, в некоторых регионах Украины будет снежить, местами гололедица.

Будет сохраняться облачность. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

В северо-восточных областях пройдет небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 1 тепла до 6 градусов мороза. В Карпатах температура опустится до -13 градусов ночью, а днем ​​- до +3 градусов. На Закарпатье обещают до 7 градусов тепла. Ночью на юге около нуля, а днем ​​воздух прогреется до 4-9 градусов выше нуля.

В Киеве облачно. Синоптики существенных осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Днем температура воздуха около 0-2 градусов тепла.

В декабре украинцев ждет 2 волны похолодания. Оно может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем ​​и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря понемногу будет идти снег каждый день, а 20-22-го числа на Украину могут обрушиться настоящие снегопады. Мороз тоже станет крепче до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем.