Немецкий министр не поедет на Донбасс

Планировалось, что Маас прибудет в Харьков в понедельник. Фото: armiya.az

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс.

Решение связано с плохими погодными условиями, сообщили в МИД ФРГ.

Из-за тумана аэропорт Харькова отменил часть рейсов, а другие отложил на более позднее время.

Ранее планировалось, что Маас прибудет в Харьков в понедельник, а утром следующего дня отправится на вертолете на передовую ООС.

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Напомним, в МИД ФРГ считают, что дела Украины меняются к лучшему при президентстве Зеленского. Глава немецкого ведомства Маас выразил поддержку установлению мира и преодолении коррупции в Украине.