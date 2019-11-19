Немецкий министр не поедет на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс.
Решение связано с плохими погодными условиями, сообщили в МИД ФРГ.
Из-за тумана аэропорт Харькова отменил часть рейсов, а другие отложил на более позднее время.
Ранее планировалось, что Маас прибудет в Харьков в понедельник, а утром следующего дня отправится на вертолете на передовую ООС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину с двухдневным визитом едет глава МИД Германии
Напомним, в МИД ФРГ считают, что дела Украины меняются к лучшему при президентстве Зеленского. Глава немецкого ведомства Маас выразил поддержку установлению мира и преодолении коррупции в Украине.
×
Комментарии