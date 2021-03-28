 
Ексклюзивы
1/5
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 54
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 90
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 360
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2448
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 351
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 297
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Почему дети несамостоятельные: психолог назвал 10 причин
Просмотров: 360
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1080
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 720
Фото
Все фото
8
6
6
15
5
&quot;Нельзя умирать по дороге в больницу&quot; -украинка поделилась смешными законами из Греции
"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
&quot;Обеды за счет работодателя и низкий уровень коррупции&quot; - украинка назвала плюсы и минусы работы в Дании
"Обеды за счет работодателя и низкий уровень коррупции" - украинка назвала плюсы и минусы работы в Дании
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Порошенко передал в сельские больницы Прикарпатья кислородные концентраторы
Порошенко передал в сельские больницы Прикарпатья кислородные концентраторы
Видео
Все видео
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
What is Ukraine: военнослужащие показали свою версию флешмоба
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Из окна облгосадминистрации выбрасывали мебель
Задержали вооруженного боевика ЛНР
Задержали вооруженного боевика ЛНР
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Интервью
1/5
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 351
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1080
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 369
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 432
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 279
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
воскресенье, 28 марта 2021 22:36

"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции
8

  Комментировать

Украинка поделилась необычными законами Греции
Фото: hellenic_fairytale
Украинка поделилась необычными законами Греции
Украинка поделилась необычными законами Греции
Украинка поделилась необычными законами Греции
Украинка поделилась необычными законами Греции

Виктория из Днепра четыре года назад переехала в Афины в Грецию. О своей адаптации в стране и особенностях культуры и кухни рассказывает в своем блоге.

"Греки открыты и дружелюбны, поэтому с ними просто найти общий язык. Большинство знает английский и это облегчает адаптацию. Можно просто на улице найти новых знакомых. Но греки ценят свою жизнь и заботятся об отдыхе. Поэтому здесь есть много законов, которые давно придуманы самими же греками, но вызывают улыбку у иностранцев", - рассказывает Виктория.

Больше всего раздражает украинку постоянные опоздания греков. Но оправданием этого является закон, который приучил греков не торопиться.

"Опоздание здесь не считается нарушением норм этикета, поэтому, если грек сказал, что сделает – он сделает, только, возможно, чуть позже", - говорит украинка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше

Студентам, которые засыпают на парах, предлагают двойной капучино, а женщины в свой день рождения имеют право рассказать начальнику все, что о нем думают, а мужчины, которые носят бороду имеют право спать на работе.

"Смешно, но здесь прописано правило, что нельзя пить воду из унитаза или приказывать учителя, который опоздал на урок, или смотреть в глаза теще. А самое смешное правило, что нельзя умирать по дороге в больницу. С чем это связано, неизвестно. Потому что медицина здесь страховая", - говорит Виктория.

Украинка признается, что жизнь в Греции является достаточно размеренной и спокойной.

"Мне было трудно заговорить по-гречески. И с первой же попытки греки понимали, что я иностранка и переходили на аглийскую. Чтобы легче адаптироваться, завела дневник и записывала туда все, что нравилось в стране", - объясняет украинка.

Средняя зарплата в Греции 1200 евро. Неквалифицированный работник получает 350 евро, но человек с квалификацией и знанием языка может рассчитывать на 1500-2000 евро. При этом с ноября прошлого года появилось экстренная выплата для безработных в размере 400 евро

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
марта

Писательница наложила на себя руки

Спецназ расстрелял мирных людей

Самое читаемое
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
15
 2 Просмотров: 6525
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
Мисс Вселенная поразила изысканными образами в белом
9
 Просмотров: 5949
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО
Встал с кровати на 10 мин раньше: Навального переведут в ШИЗО Просмотров: 3861
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
Самолеты с пассажирами столкнулись во время взлета. Более 500 погибших
 Просмотров: 3852
Легенду киевского &quot;Динамо&quot; госпитализировали. Ему тяжело ходить
Легенду киевского "Динамо" госпитализировали. Ему тяжело ходить Просмотров: 3159
Общество
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
6
 Просмотров: 243
Гороскоп на 29 марта - 4 апреля: кому удастся хорошо заработать
Гороскоп на 29 марта - 4 апреля: кому удастся хорошо заработать
 Просмотров: 1017
"Обеды за счет работодателя и низкий уровень коррупции" - украинка назвала плюсы и минусы работы в Дании
"Обеды за счет работодателя и низкий уровень коррупции" - украинка назвала плюсы и минусы работы в Дании
6
 Просмотров: 873
В ЕС введут паспорта вакцинации
В ЕС введут паспорта вакцинации Просмотров: 351
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Создают угрозу нацбезопасности: Тупицкий больше не судья КСУ
4
Зеленский заявил, что политики мешают восстановлению ввоза вакцины из Индии
3
Большинство украинцев считают Россию агрессором и поддерживают деоккупацию Крыму - опрос
2
Фото за которые могли наказать - вся правда о жизни в СССР
2
Тупицкий может уходить на заслуженный отдых - президент
Голосов: 55753
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть