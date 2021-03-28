"Нельзя умирать по дороге в больницу" -украинка поделилась смешными законами из Греции

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Виктория из Днепра четыре года назад переехала в Афины в Грецию. О своей адаптации в стране и особенностях культуры и кухни рассказывает в своем блоге.

"Греки открыты и дружелюбны, поэтому с ними просто найти общий язык. Большинство знает английский и это облегчает адаптацию. Можно просто на улице найти новых знакомых. Но греки ценят свою жизнь и заботятся об отдыхе. Поэтому здесь есть много законов, которые давно придуманы самими же греками, но вызывают улыбку у иностранцев", - рассказывает Виктория.

Больше всего раздражает украинку постоянные опоздания греков. Но оправданием этого является закон, который приучил греков не торопиться.

"Опоздание здесь не считается нарушением норм этикета, поэтому, если грек сказал, что сделает – он сделает, только, возможно, чуть позже", - говорит украинка.

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Студентам, которые засыпают на парах, предлагают двойной капучино, а женщины в свой день рождения имеют право рассказать начальнику все, что о нем думают, а мужчины, которые носят бороду имеют право спать на работе.

"Смешно, но здесь прописано правило, что нельзя пить воду из унитаза или приказывать учителя, который опоздал на урок, или смотреть в глаза теще. А самое смешное правило, что нельзя умирать по дороге в больницу. С чем это связано, неизвестно. Потому что медицина здесь страховая", - говорит Виктория.

Украинка признается, что жизнь в Греции является достаточно размеренной и спокойной.

"Мне было трудно заговорить по-гречески. И с первой же попытки греки понимали, что я иностранка и переходили на аглийскую. Чтобы легче адаптироваться, завела дневник и записывала туда все, что нравилось в стране", - объясняет украинка.

Средняя зарплата в Греции 1200 евро. Неквалифицированный работник получает 350 евро, но человек с квалификацией и знанием языка может рассчитывать на 1500-2000 евро. При этом с ноября прошлого года появилось экстренная выплата для безработных в размере 400 евро