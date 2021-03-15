Нельзя сдавать анализы и делать инъекции - астролог сделала несколько важных предупреждений

Визит к стоматологу лучше отложить. Это не удачный период для лечения зубов. Фото: pixabay.com

15 марта следите за работой печени. Откажитесь от копченых блюд и алкоголя. Попробуйте соблюдать пост. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В понедельник нельзя сдавать анализы и делать инъекции, - говорит астролог. - Усильте уход за ногами, сделайте педикюр и массаж стоп. Берегите руки от повреждений. С бытовой химией работайте в перчатках. Визит к стоматологу тоже лучше отложить. Это неудачный период для лечения зубов. Обезболивающее будет действовать слабо".

Овен

В целом будете чувствовать себя хорошо. Не стоит допускать экстремальных нагрузок на организм. Навредить можно и крепкому здоровью.

Телец

Стенки капилляров становятся более ломкими. Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Следите за самочувствием в тренажерном зале.

Близнецы

Трудно будут проходить критические дни. Могут беспокоить периодические боли внизу живота. Не беритесь за тяжелый физический труд.

Рак

Будете реагировать на изменение погодных условий. Будет наблюдаться низкая работоспособность. Трудно будет сосредоточиться на работе.

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Лев

Пейте кипяченую воду. Откажитесь от употребления консервированных продуктов. Опасность заражения кишечной инфекцией продолжается.

Дева

Кожа потребует особого ухода. Проведите глубокое очищение ее поверхности. Подкормите бальзамами. Сделайте массаж.

Весы

Целый день провести на ногах будет трудно. Напомнит о себе варикозное расширение вен. Не утяжеляйте клинической картины. Чаще отдыхайте.

Скорпион

Купаться в прохладной воде бассейна нельзя. Переохлаждение нижней части тела приведет к обострению цистита.

Стрелец

Не стоит идти в солярий. Лишнее облучение навредит здоровью. Зато хорошо будет выглядеть новая прическа. Посетите парикмахерскую.

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Козерог

Противопоказаны хирургические вмешательства. Они будут вызывать сильное кровотечение. Уделите больше внимания водным процедурам.

Водолей

Растет внутреннее напряжение. Это может привести к нарушению сна. Сознательно ищите способы релаксации в вечернее время.

Рыбы

Процесс переваривания пищи будет идти с задержками. Помогите организму. Ешьте маленькими порциями. Попробуйте раздельное питание.

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