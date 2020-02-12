Неизвестный псевдоминер на несколько часов заблокировал движение по железной дороге

Заблокированными оказались 13 поездов. Фото: konkurent.in.ua

Неизвестный сообщил о минировании поезда Трускавец-Днепр, из-за чего в дороге задержалось 13 поездов.

Злоумышленник позвонил на линию полиции и заявил о минировании подвижного состава № 42. Его в 03:15 остановили на станции Городище в Черкасской области. На место приехали правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками, однако взрывчатки не нашли. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Спецслужбы эвакуировали из поезда 700 пассажиров. Все вагоны начали проверять на наличие взрывоопасных предметов. В это время людям, среди которых были и маленькие дети, пришлось ждать под проливным дождем. В общем пассажиры провели на улице 3 часа, пока длился осмотр поезда.

После проведения оперативных действий информация о минировании не подтвердилась и оказалась ложной. Пассажирам разрешили занять свои места и продолжить путь.

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В "Укрзализныце" отметили, что убытки компании из-за неудачной шутки составили 60 тыс. гривен. Движение по маршруту не могли осуществлять 13 поездов.

В Киеве суд приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова. Он сообщал о минировании станции Киевского метрополитена Нивки.