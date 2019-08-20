Неизвестные пытались захватить государственное предприятие

Правоохранители задержали 15 человек. Фото: Нацполиция

В поселке Красная Волна Харьковской области неизвестные пытались захватить государственное опытное хозяйство Пантелеймоновское.

"В дежурную часть поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием пытаются захватить данное предприятие. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства ", - об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, злоумышленники повредили автомобиль "Лексус" и скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно отреагировали на сообщения граждан об указанном событии и начали розыскные мероприятия.

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"Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападавшими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства происшествия выясняются", - добавили в полиции.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области обнаружили рейдеров, которые отбирали имущество жителей оккупированных территорий. Злоумышленниками оказались сотрудник Главного управления юстиции Украины в Одесской области и его приспешники.