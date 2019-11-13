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среда, 13 ноября 2019 00:52

Нефедов рассказал о своей зарплате

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Нефедов рассказал о своей зарплате
Глава таможни Нефедов планирует повысить таможенникам зарплаты до 20 тыс. гривен.

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов получил за октябрь более 24 тыс. гривен зарплаты.

"Моя зарплата в прошлом месяце была 24800 с копейками. Но я буду получать еще какие-то надбавки за стаж, интенсивность труда и так далее, поэтому ожидаю, что в моей декларации вы увидите за следующие месяцы где-то раза в два или два с половиной больше", - сказал Нефедов в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

В то же время глава ГТС подчеркнул, что "водить в ресторан" (предлагать взятку - ред.) государственного служащего нельзя и с ним такого не будет.

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"Я к этому отношусь достаточно расчетливо, потому что понятно, что большое количество "бизнесов" только и мечтают ... они предметно наклоняются и говорят: когда же мы с вами уже пойдем и предметно поговорим. Официально заявляю: никогда не уйду с этой должности так, что вы у меня потом найдете какие-то домики, участки в Конча-Заспе, или скрытый на маму "Мазератти", как у некоторых народных избранников", - резюмировал он.

Ранее глава таможни заявил, что планирует повысить таможенникам зарплаты до 20 тыс. гривен.

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