Неделя в Украине начнется с дождями

Дожди будут продолжаться до 9 мая. Фото: Укргидрометцентр

В Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы.

В ближайшие двое суток в Украине, кроме восточной части, в среду на Левобережье кратковременные дожди, грозы, сообщили в Укргидрометцентре.

6 мая в западных областях местами значительные дожди. Во вторник в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью 7-12°, днем ​​13-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем ​​8-13°, в Карпатах 0-5° тепла.

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Согласно прогнозу синоптиков, дожди продержатся в Украине до 9 мая.

В Киеве в пятницу, 3 мая, прошел сильный ливень. Непогода привела к затоплению отдельных районов столицы. В сети активно публикуют фото и видео последствий стихии.