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воскресенье, 17 января 2021 10:24

Неделя в фото: в Риме протестуют студенты, в Киеве продают курятину
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Gazeta.ua предлагает подборку фото за прошедшую неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский указывает дорогу молдавской коллеге Маи Санду во время встречи в Киеве.

Автор: Прес-служба Президента України
 

Жители буковинского поселка Красноильск празднуют день Маланки. Во время празднования молодежь и взрослые надевают традиционные карнавальные костюмы и маски, поют колядки и ставят спектакли.

Автор: REUTERS / Pavlo Palamarchuk
 

Спецтехника расчищает снег в Харькове.

Автор: Ukrinform / Barcroft Studios / Future Publishing
 

Лоток с курятиной на фермерском рынке в Киеве.

Автор: Ukrinform / Barcroft Studios / Future Publishing
 

Почетный караул накрывает сине-желтым флагом гроб солдата Олега Андриенко возле Запорожской ОГА. 37-летнего военного застрелил вражеский снайпер вблизи села Пески Донецкой области.

Автор: Ukrinform / Barcroft Studios / Future Publishing
 

Студенты посещают занятия на открытом воздухе возле Колизея в Риме, Италия. Лекции под открытым небом устроили в знак протеста против закрытия школ в рамках мероприятий, направленных на сдерживание распространения коронавирусной болезни.

Автор: REUTERS / Yara Nardi
 

Представитель национального комитета по транспортной безопасности демонстрирует обломки самолета Sriwijaya Air, который разбился неподалеку от порта Танджунг Приок, Индонезия. Рейс потерял связь с диспетчерами вскоре после взлета. На борту находились 62 человека.

Автор: Oscar Siagian / Getty Images
 

Медицинский работник надевает защитный костюм, маску и перчатки, чтобы выполнить тест ПЦР на коронавирус у школьного учителя в Кракове, Польша. Страна планирует открыть начальные школы 18 января. В Польше зарегистрировали 1,4 млн больных коронавирус, более 31 тыс. человек умерли.

Автор: Omar Marques / Getty Images
 

Люди осматривают скоростной поезд Maglev, разработанный специалистами Юго-Западного университета Цзяотун в Чэнду, провинция Сычуань, Китай. Поезд может двигаться со скоростью 620 км в час.

Автор: Yi Fei / VCG via Getty Images
 

Костюмерша Джуд Локсли демонстрирует костюмы, изготовленные для мюзикла "Гамильтон" в Сиднее, Австралия. В конце января здешняя труппа начнет репетиции спектакля, премьера которого состоялась в 2015 году на Брондвеи в Нью-Йорке.

Автор: Don Arnold / WireImage
 

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17
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