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воскресенье, 25 апреля 2021 05:02

Не я бью, верба бьет: 25 апреля празднуем Вербное воскресенье

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Не я бью, верба бьет: 25 апреля празднуем Вербное воскресенье
25 апреля празднуют Вербное воскресенье. Фото: i0.web.de

25 апреля празднуют великий христианский праздник Вербное воскресенье. Его отмечают за неделю до Светлого Христова Воскресения.

"Это день въезда Иисуса Христа в Иерусалим где его провозглашают израильским царем. Он приезжает на посвящение ему стелют плащи, материи, бросают ветки с деревьев. Но царство длилось не долго, через пять дней Иисуса распинают на кресте", - рассказал Gazeta.ua отец Лаврентий Ян Жезицький.

Приветствуя Иисуса Христа, люди устилали ему путь пальмовыми ветвями, то праздник Входа Господня в Иерусалим также называется Неделей ваий, что означает пальмовая ветвь.

В Украине, и в других странах, где пальма не является типичным растением, праздник имеет народное название - Вербное воскресенье, что связано с традицией замены пальмовых ветвей на ивовые. Это единственное дерево, которое распускается ранней весной.

В Вербное воскресенье верующие посещают церковь и берут с собой веточки вербы, которая считается символом весны и новой жизни. Освященные священником ветви ивы приносят домой и ставят перед иконой. Согласно традиции, букетик вербы должен простоять возле икон весь год, охраняя дом от пожаров и несчастий, а хозяев - от болезней.

Еще одной популярной традиции является "биение" ивой. Так, по традиции освященными веточками надо коснуться человека, при этом говоря: "Не я бью, верба бьет, отныне через неделю будет Пасха!". Таким образом украинцы поздравляют друг друга с праздником и напоминают, что приближается Светлое Христово Воскресение.

Вербное воскресенье приходится на строгий Великий пост. Однако по случаю праздника разрешается определенное послабление - можно есть рыбу и выпить немного вина.

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Дата
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