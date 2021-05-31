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понедельник, 31 мая 2021 13:50

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных
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31 мая 2019 года Одесскую исправительную колонию №51 законсервировали. Такое решение единогласно приняли на заседании комиссии по оптимизации следственных изоляторов.

Накануне там произошел масштабный бунт заключенных. Были недовольны массовыми обысками и условиями содержания. Однако представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко пояснил, что беспорядки спровоцировал перевод пяти заключенных в другие колонии несколько дней назад.

Капеллан отец Дмитрий, который работал с заключенными Одесской колонии, говорил, что основными проблемами его подопечные называли питание и медицинскую помощь. Осужденные считали, что администрация специально создает им невыносимые условия, чтобы они бунтовали, и были основания расформировать колонию.

"Когда я пришел сюда служить семь лет назад, здесь было 1300 человек. Сегодня - меньше 500. Разговоры о том, чтобы расформировать колонию, длятся уже давно. Похоже, теперь это произойдет", - говорил священник.

Около 30 тюремщиков забаррикадировались в одном из админпомещений, предварительно устроив пожар в гаражном боксе. Также во время бунта повредили межзонный КПП, помещение дежурной части и административного здания, помещения оперативного отдела, отдела социально-воспитательной и психологической работы с осужденными, отдела надзора и безопасности. Кроме того, непригодны для использования банно-прачечный комбинат, магазин и помещение участка усиленного контроля.

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Еще одной причиной закрытия колонии стала недостаточное количество заключенных - 449 человек, это лишь 45% от необходимого количества.

Этой весной помещения колонии выставили продажу на аукционе. Просят за него минимум 223 млн грн. Говорят, территория - около 6 га земли и проведены коммуникации.

Год назад закрыли исправительную колонию в Одессе
Фото: privatization.gov.ua
Год назад закрыли исправительную колонию в Одессе
Год назад закрыли исправительную колонию в Одессе
Год назад закрыли исправительную колонию в Одессе
Год назад закрыли исправительную колонию в Одессе

В общем Минюст планируют продать 35 тюрем. Мол, большинство заведений уже давно законсервированы и не работают. Вырученные средства обещают вложить в строительство новых следственных изоляторов и улучшения условий содержания в СИЗО.

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Дата
31
мая

Не выдержала бунта: тюрьму закрыли через несколько дней после беспорядков заключенных

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