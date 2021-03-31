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среда, 31 марта 2021 12:53

"Не убивайте нас": привезли 11 мобильных клиник

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К Евро-2012 в Украину привезли 11 мобильных клиник для животных. Спецтехника находилась в городах проведения чемпионата, но использовалась на всей территории Украины.

11 автомобилей предназначены для оказания помощи животным, в том числе 3 мобильные клиники для вакцинации и стерилизации собак, 1 мобильная амбулатория для медицинской помощи и перевозки медведей, а также 7 автомобилей для транспортировки животных.

Автор: zaxid.net
  Митингующие вышли на протесты против убийства животных
Митингующие вышли на протесты против убийства животных

Реализовывали меморандум между Минприроды и международной благотворительной организацией "Четыре лапы" 120 специалистов из 11 стран мира, которые работали совместно с украинскими ветеринарами. Они осуществляли стерилизацию и вакцинацию, предоставляли животным медицинскую помощь.

В этот же день зоозащитники провели в центре Москвы митинг против убийства бездомных собак в Украине перед Евро-2012.

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У памятника Грибоедову собралось более сотни человек, которые призывали людей обратить внимание на проблему животных, которых массово убивали перед футбольным чемпионатом на Украине, а также бойкотировать "кровавый турнир".

В этом митинге приняли участие известные российские артисты и художники. Подобная акция в тот же день состоялась в 10 городах России и 11 странах Европы. В Донецке и Львове также прошли митинги в защиту бездомных животных.

Зоозащитники в Донецке провели марш против убийства животных под лозунгом "Мы хотим пережить Евро-2012" в рамках международной акции Fair Play.

От областной прокуратуры активисты прошли шествием по центральной улице к главной площади города. В руках они держали свечи и фотографии убитых собак. Футбольный мяч с логотипом Евро зоозащитники разрисовали красной краской, символизирующей кровь погибших животных.

Во Львове более сотни человек прошли по улицам к городскому совету. На митинге активисты обвинили власть в неконтролируемом убийстве собак.

На майдан Независимости в фан-зону Евро-2012 пришли защитники животных, которые требуют бойкотировать чемпионат. Несколько десятков человек прошли от бульв. Шевченко до Кабинета министров и спустились к майдану Независимости. В фан-зону их не пропустили, однако правоохранители проведению акции не мешали. Активисты держали в руках плакаты с надписями "Нет убийству бездомных животных!", "Бойкот кровавому чемпионату!" и другие. Они также выкрикивали "Мы говорим нет! Кровавом" Евро "бойкот!", "Попова геть!" и "Банду геть!".

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Дата
31
марта

"Не убивайте нас": привезли 11 мобильных клиник

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