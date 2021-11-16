"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы

Фото: Сергій Старостенко

16 ноября возле Офиса президента прошла акция "За настоящую градостроительную реформу", инициированная архитектурной палатой Национального союза архитекторов Украины.

Акция всеукраинская и параллельно проходила в других городах. Организаторы требуют отправить законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" на доработку. Убрать из проекта нормы, уничтожающие профессию и справедливо учитывать интересы всех заинтересованных сторон, сообщает Gazeta.ua.

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Сообщество архитекторов выдвинуло пять требований: прекратить вмешательство в авторские права архитекторов; запретить вносить изменения в проект и построенный объект без автора; убрать норму, позволяющую проектировать и строить без архитектора вообще; вернуть удаленные положения в законы об архитектурной деятельности и основах градостроительства; предоставить право выдачи и лишения сертификатов архитекторам – профессиональной саморегулирующейся организации, а не чиновникам.

Активисты также обратились к другим заинтересованным сторонам, в частности, к местному самоуправлению, с призывом потребовать справедливого баланса интересов в области градостроительства.

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