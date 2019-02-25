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понедельник, 25 февраля 2019 11:20

"Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут" — сельской девочке на спасение нужно 35 тысяч долларов

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Автор: Фото предоставлено Галиной Матушак
  Врачи назначили Анне еще 2-месячный курс лечения химией.
Врачи назначили Анне еще 2-месячный курс лечения химией.

11-летняя Анна Гартавел из села Плоское Свалявского района на Закарпатье находится в клинике Израиля. В девочки обнаружили остеосаркому кости левого бедра. Она перенесла операцию по установке имплантата. Но произошел рецидив. На лечение метастазов нужно $35 тыс.

"Аня – это дочь моей родной сестры Наташи. Все началось в марте, у племянницы ночью начала болеть левая нога. В апреле обнаружили опухоль и уже в мае прооперировали. Заменили поврежденную кость титановым имплантатом. Аня очень обрадовалась, что может нормально ходить. Осенью прошла очередную проверку. В ее легких обнаружили метастазы.

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Для лечения израильские врачи выписали биологическую химию. Аня принимала ее три месяца. 8 января с мамой Натальей поехали снова на проверку в Израиль. Оказалось, что некоторые метастазы увеличились. Теперь надо каждую среду в течение двух месяцев снова принимать химию. В то же время и биологическую. Затем сделают компьютерную томографию, чтобы проверить, как лечение влияет на метастазы.

Аня мужественно держится. Не отчаивается. Радует хоть это. Успокаивает Наташу: "Не плачь, мама, если вылечили раз, то и второй раз помогут ". На этот курс надо около 35 тысяч долларов. Предварительный сбор на операцию и реабилитацию составил 145 тысяч долларов. Собрали с помощью неравнодушных людей. Мы им всем очень благодарны. Надеемся, что и на этот раз помогут спасти нашу девочку", – рассказала Gazeta.ua тетя Галина Матушак.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка - 5168 7426 0188 7742 (Гартавел Марина Петровна).

Контакты: мать Марина Гартавел: (066) 034 24 88 (Viber), тетя Галина Матушак: (095) 458 68 75 и ее муж Тарас Матушак: (095) 538 61 90.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
25
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