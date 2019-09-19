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суббота, 21 сентября 2019 22:11

"Не надо оскотинивать человека" - Бессмертный

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&quot;Не надо оскотинивать человека&quot; - Бессмертный
Роман Безсмертный: Зеленскому надо унаследовать внешнеполитический курс Порошенко Фото: ТСН

Обществу нравится поведение президента, но это дешевый прием.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"У президента остается желание ситуацию кардинально поменять. Другой, столкнувшись с реалиями, начал бы маневры, а этот нет. У него появляется азарт. Но в этом и опасность, что рутина его затягивает. Это видно даже по интонации. Я уже эти нотки слышал не раз. Я категорически против, чтобы даже небольшой руководитель покрикивал на подчиненного, демонстрировал свою невоспитанность. Понимаю, что обществу это нравится. Только хочу, чтобы люди знали - это Россия так делает. Там Скабеева со своими ребятами могут кричать на депутата, свистеть, драться. Уподобляться им нельзя. Это не по-европейски. Не надо оскотинивать человека таким образом ", - говорит Бессмертный.

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Новому президенту стоит перенять зарубежную линию позиционирования предыдущего, считает эксперт.

"Зеленскому надо унаследовать внешнеполитический курс Порошенко. Внешняя политика - вещь, которая нуждается в стабильности и стратегическом планировании, кадровом обеспечении. Здесь недопустимо разбрасываться людьми или практиковать маневры. Надо держать линию на Европейский союз, на НАТО, продолжать консультации с европейскими партнерами", - говорит дипломат.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.

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