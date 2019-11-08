Не на что жаловаться: синоптик потишла прогнозом на сегодня

znaj

Сегодня, 8 ноября, погода в Украине погода существенно не изменится.

Средняя температура воздуха ожидается на уровне + 9 + 14 градусов. По осадков, то дожди только в Западной Украине, а на остальной территории будет сухо.

"Несколько теплее погода на юге, на востоке Украины и в большинстве центральных областей - + 14 + 20 градусов. Поэтому украинцам, даже с похолоданием, которое пришло на наши Север и Запад, не на что жаловаться. И снижение температуры воздуха до + 9 + 14 градусов - некое похолодание, как для ноября", - сообщила на своей Facebook синоптик Наталья Диденко.

Ветер будет дуть с востока, северо-востока, будет слабым или умеренным.

Погода в Киеве после ночного дождя будет сухой. Температура воздуха в столице составит + 11 + 13 градусов.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественного снижения температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходные к нам снова придет потепление!" - отметила синоптик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Европе снег, а у нас тепло" - прогноз погоды на конец недели

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири. В январе-феврале 2020 температура упадет до предельного минимума. Ожидаются мощные снегопады.