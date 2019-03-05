"Не люблю что-то доделывать" - бизнесмен о правилах жизни

 
Ексклюзивы
1/5
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
10 летчиков не выиграют войну. Их должно быть 100 и все подготовленные - начальник армейской авиации
Просмотров: 864
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
Порошенко пытается снизить риски - журналист об увольнении Гладковского
1 Просмотров: 360
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Украина заинтересована в том, чтобы РФ втянулась в гонку вооружений - эксперт
Просмотров: 549
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Просмотров: 405
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
1 Просмотров: 531
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 3969
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1152
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2250
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2178
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3870
Фото
Все фото
18
4
14
6
7
Блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Показали новый кроссовер Skoda Kamiq 2020
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Львов в огне: показали масштабы пожаров
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
Народные вышиванки спасла от уничтожения интеллигенция - Ярина Винницкая
&quot;Стать супергероем может каждый&quot; - директор Molodiya Festival
"Стать супергероем может каждый" - директор Molodiya Festival
Видео
Все видео
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
Появился официальный трейлер финального сезона "Игры престолов"
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Конец эпохи" - Укрзализныця начинает менять внутренний дизайн вагонов
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
"Ми за мір, а політікой не занімаємся" - Подервянский о Евровидении
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
Гладковский-младший пообещал назвать имена тех, кто слил журналистам информацию
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
"Наши ребята являются военнопленными и РФ должна их освободить!" - исполняется 100 дней плена украинских моряков
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 2178
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2646
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 2007
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1458
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4446
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 1071
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 23:50

"Не люблю что-то доделывать" - бизнесмен о правилах жизни

  Комментировать
&quot;Не люблю что-то доделывать&quot; - бизнесмен о правилах жизни
"Отдых более 2 дней становится наказанием", - Артем Яковенко, владелец агентства digital-маркетинга Sphere

Крупнейшим в мире хочет сделать свое агентство digital-маркетинга Sphere 22-летний Артем Яковенко. Для этого планирует открыть до 2029 года более 300 офисов по всему миру.

Он рассказал Gazeta.ua о своих правилах жизни:

Раз в месяц обязательно разговариваю с каждым сотрудником. Спрашиваю, как оценивает свои результаты, цели - в жизни и на работе, что не нравится и как это изменить.

Когда люди слишком тщательно готовятся к провалу, это отталкивает. С такими клиентами стараюсь не работать.

Не люблю делать ремонт или что-то доделывать. Нравится, когда все готово. Поэтому живу в съемной квартире.

Всё пытаюсья разложить по полочкам. Из-за этого сложно решать задачи, которые требуют нестандартного подхода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "$400 звучали, как приговор" - бизнесмен

Отдых более 2 дней становится наказанием. Просто общение, прогулка или игра сильного удовольствия не доставляют. Мне всегда нужен конкретный результат.

Агентство digital -маркетингу Артема Яковенко по количеству филиалов крупнейшее в стране. А цены на услуги в интернете в 2,5 раза выше, чем в среднем по рынку.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не люблю что-то доделывать" - бизнесмен о правилах жизни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 21838
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
Как Киев отходил после зимы 1985 года - подборка фото
13
 1 Просмотров: 19590
Блогерша показала, как выглядит &quot;упругие ягодицы&quot; в реальной жизни
Блогерша показала, как выглядит "упругие ягодицы" в реальной жизни
18
 Просмотров: 17883
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 7 Просмотров: 17793
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 17740
Общество
Посол США требует уволить Холодницкого
Посол США требует уволить Холодницкого Просмотров: 414
Аннексия Крыма: Google обозначил полуостров как российскую территорию
Аннексия Крыма: Google обозначил полуостров как российскую территорию Просмотров: 423
21-летняя модель стала самым молодым миллиардером в истории
21-летняя модель стала самым молодым миллиардером в истории Просмотров: 774
Вышинского этапируют в Киев на суд
Вышинского этапируют в Киев на суд Просмотров: 90
Дзидзьо показал, как выглядит без бороды
Дзидзьо показал, как выглядит без бороды Просмотров: 2394
Больше всего комментируют
30
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
13
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
7
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
4
Разоблачили скрытую агитацию Зеленского
Голосов: 35520
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua