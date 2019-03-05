"Не люблю что-то доделывать" - бизнесмен о правилах жизни

"Отдых более 2 дней становится наказанием", - Артем Яковенко, владелец агентства digital-маркетинга Sphere

Крупнейшим в мире хочет сделать свое агентство digital-маркетинга Sphere 22-летний Артем Яковенко. Для этого планирует открыть до 2029 года более 300 офисов по всему миру.

Он рассказал Gazeta.ua о своих правилах жизни:

Раз в месяц обязательно разговариваю с каждым сотрудником. Спрашиваю, как оценивает свои результаты, цели - в жизни и на работе, что не нравится и как это изменить.

Когда люди слишком тщательно готовятся к провалу, это отталкивает. С такими клиентами стараюсь не работать.

Не люблю делать ремонт или что-то доделывать. Нравится, когда все готово. Поэтому живу в съемной квартире.

Всё пытаюсья разложить по полочкам. Из-за этого сложно решать задачи, которые требуют нестандартного подхода.

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Отдых более 2 дней становится наказанием. Просто общение, прогулка или игра сильного удовольствия не доставляют. Мне всегда нужен конкретный результат.

Агентство digital -маркетингу Артема Яковенко по количеству филиалов крупнейшее в стране. А цены на услуги в интернете в 2,5 раза выше, чем в среднем по рынку.