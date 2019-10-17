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четверг, 17 октября 2019 11:10

"Не хотелось слышать заезженные фразы"- экс-участник "Танцев со звездами" рассказал о проекте

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&quot;Не хотелось слышать заезженные фразы&quot;- экс-участник &quot;Танцев со звездами&quot; рассказал о проекте
Решение уйти из проекта, по словам Кукуюк, далось тяжело, но быстро. Фото: www.kino-teatr.ru

Бывший участник шоу "Танцы со звездами", актер театра и кино Михаил Кукуюк откровенно рассказал о впечатлениях от проекта и о том, как дотанцевал до 8-го эфира.

Он с партнершей Елизаветой Дружининой отказались танцевать танец "за жизнь" и покинули шоу по собственному желанию, пишет издание "Факты".

Актер признался, что во время шоу было много сложных моментов, критика судей не становилась поводом для волнения.

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"В проекте для меня было несколько сложных моментов. Главное - соответствовать партнерше Лизе Дружининой, которая танцует с непрофессиональным танцором, выкладываясь при этом по полной. И ты, в силу своих возможностей, за пару дней репетиций тоже должен быть молодцом. Второй момент заключался в том, что я пришел с несколько иного мира, поэтому "попсовые переодевания" давались мне нелегко. Просто уже первые слова судей в мой адрес дали четкое направление всем другим комментариям. Не помню, чтобы наш танец хоть раз похвалили. Но, несмотря на это, я продержался 8 эфиров. Да я красава!" - заявил актер.

Решение уйти из проекта, по словам Кукуюка, далось тяжело, но быстро.

"В любом проекте борются желание все бросить и необходимость довести дело до конца. Просто, если ты попал в эту "жесть", надо быть готовым существовать и выживать между двух огней. Честно, мне никогда не хотелось бросить шоу. Более того, на репетиции я не шел, а бежал. Другое дело - танец "на выживание". Мне не хотелось после него снова слышать заезженные "перлы". Достаточно, уже неинтересно", - объяснил Кукуюк.

Белорусский актер и звезда "Танцев со звездами" Алексей Яровенко признался, что хотел добровольно покинуть проект во время 7-го прямого эфира. По словам Яровенко, он хотел сделать объявление после выступлений всех участников. Но в последний момент передумал и решил бороться за звание лучшего танцора до конца.

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