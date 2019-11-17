Не до этого - расследование дел Майдана остановят

расследование дел Майдана остановят / фото: Reuters

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановят на неопределенное время, сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

На следующей неделе органы прокуратуры потеряют следственные функции, после чего дела Майдана перейдут в НАБУ и ГБР.

Главная причина - депутаты Верховной Рады не проголосовали за необходимые правки в закон о Государственном бюро расследований, которые позволили продолжить работу на резонансными делами.

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"Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас уже" черная дыра ". Передавать дела никому, никуда, и поэтому следствие останавливается", - написала Закревская.

Дела убийств на главной площади Украины вследствие управления государством членами Партии регионов и президента Януковича рассматривают более 6 лет. Весомых сдвигов в течение этого времени нет.

14 ноября активисты и родственники погибших во время Революции Достоинства провели акцию под зданием Офиса президента, требуя эффективного расследования дел Майдана после перехода их в подследственность ГБР, создание в ГБР отдельного следственного управления и принятия специальной поправки, которая позволила бы следователем ГПУ перейти к новой структуре .

Ранее президент Украины обещал Владимир Зеленский обещал расследования майдановских дел.