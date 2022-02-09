Не декларировали имущество и "отмазывали" пьяных водителей - Зеленский назначил 27 недобросовесных судей

Назначенные судьи не отвечают критериям профессиональной этики. Фото: Pexels

Президент Владимир Зеленский назначил на должность 27 судей, которых не одобрил Общественный совет добродетели.

Совет считает, что эти судьи не отвечают критериям добродетели и профессиональной этики, сообщает Dejure.foundation.

Президент назначил судей по просьбе нереформированного Высшего совета правосудия. Он обратился с просьбой "решить острый кадровый кризис, сложившийся в украинских судах".

"Большинство судей из этого списка получили негативные выводы из-за недекларирования имущества и отмазывания пьяных водителей от ответственности", - говорится в сообщении.

По закону судья, которого Общественный совет добродетели не одобрил, не проходит квалификационную оценку, пока решение по нему не примет Высшая квалификационная комиссия судей в полном составе. ВККС может поддержать решение Общественного совета добродетели или преодолеть его 11 голосами.

Большинство из назначенных судей не прошли квалификационную оценку. ВККС оценку не рассмотрела и не отменила. Сейчас комиссия не работает - в нее недавно объявили конкурс.

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"Несмотря на то, что закон требует от президента назначить на должность судьи всех, кого рекомендовала ВРП, считаю, что президент должен воздержаться от любых назначений до завершения проверки на добродетель действующего состава ВРП и формирования новой ВККС. Ведь нельзя, с одной стороны, инициировать реформу ВРП из-за сомнений в ее добродетели, а с другой, назначать судьями лиц, которых с основными нарушениями закона такой совет рекомендовал", - прокомментировал адвокационный менеджер Dejure.foundation Степан Берко.

Президент Владимир Зеленский назначил 28 судей, среди которых двое - судьи Майдана. Речь идет о судьях: Андрее Ключнике из Святошинского районного суда города Киева и Петре Зарубе из Дарницкого райсуда. В 2014 году Ключник заключил в тюрьму участника Революции достоинства Александра Костура из-за участия в протестах.