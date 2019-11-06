Не буду торговать, пусть лучше сгниет: почему украинцы не могут стать богатыми

 
Ексклюзивы
1/5
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 738
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
1 Просмотров: 1800
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 2088
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
21 Просмотров: 4878
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1593
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 918
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 5175
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 738
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6696
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
5
8
27
6
6
Книги и кофе дороже вдвое - украинка рассказала о жизни румын
Книги и кофе дороже вдвое - украинка рассказала о жизни румын
&quot;Год без Кати&quot;: под ОП прошла акция в честь Гандзюк
"Год без Кати": под ОП прошла акция в честь Гандзюк
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Американец фотографирует места, где прошлое говорит с будущим
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Без страховки лечение зуба 2300 долларов - украинка рассказала о жизни в штатах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Нет алкоголя, клубов, баров, свинины и собак - украинка рассказала о жизни на Мальдивах
Видео
Все видео
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Как в 1937-м: у волонтеров и добровольцев прошли массовые обыски
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Руины закарпатских замков показали с высоты птичьего полета
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Мужчина голышом разгуливал по торговому центру
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Помним: имена и фото всех воинов, погибших в октябре на Донбассе
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Показали мощное видео учений украинских зенитчиков
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 918
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 729
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3465
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1989
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 990
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 909
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
среда, 06 ноября 2019 18:51

Не буду торговать, пусть лучше сгниет: почему украинцы не могут стать богатыми

  Комментировать
Не буду торговать, пусть лучше сгниет: почему украинцы не могут стать богатыми
facebook Сергей Марченко ведущий эксперт рынка труда, основатель рекрутингового агентства "Борщ - Рекрутинг Будущего"

Украина должна стать состоятельной страной до 2030 года. Президент подписал указ о соблюдении 17 целей устойчивого развития. Первая - преодоление бедности.

Основная причина бедности - оккупация Украины большевиками и уничтожение всех, кто пытался зарабатывать. Любая инициатива уничтожалась, а предприимчивые люди клеймились "барыгами" и "спекулянтами", считает основатель рекрутингового агентства "Борщ - Рекрутинг Будущего" Сергей Марченко.

"Сейчас в это трудно поверить, но в Советском Союзе люди стеснялись продавать свою овощи на рынке. Когда был подростком, спросил у бабушки, почему она не продаст на рынке клубнику, которой у нас было много. Она очень рассердилась. "Я никогда не буду торговать на базаре! Это же стыд какой! Пусть оно лучше сгниет"... Людей с такими убеждениями хватает и сейчас. Без преодоления этого ментального табу на предпринимательство, победить бедность очень тяжело. Некоторые люди просто боятся зарабатывать, чтобы не осуждали окружающие", - говорит Gazeta.ua Сергей Марченко.

Традиционно, украинское общество было более аграрным, чем ремесленным. Поэтому народ Украины не был таким инициативным и предприимчивым, как преимущественно городское население Европы. Европейцы больше торговали, чаще ездили в другие города, видели больше возможностей разбогатеть, чем украинские земледельцы, говорит эксперт по рынку труда.

"За годы независимости украинцы стали привыкать к частной собственности. Если раньше дети хотели становиться космонавтами, сейчас они стремятся быть ИТшниками, блоггерами, геймерами и зарабатывать на своих хобби. Новое поколение намного сильнее ориентировано на заработок, чем старше. Сейчас очень часто 20-ти летние дети зарабатывают больше 40-летних родителей", - подчеркнул эксперт.

Как ни парадоксально, государство должно повернуться лицом к богатым людям. Сейчас все средства идут на пенсии и помощь бедным. Но, если бы государство поддерживало предпринимателей, популяризирует развитие бизнеса в стране стало бы больше предпринимателей. А больше предпринимателей - это больше налогов и, как результат, значительно больше денег на пенсии и социальные расходы, заметил Марченко.

"Надо открыть рынок земли для внешних инвесторов. Это позволит привлечь в украинскую экономику очень много денег и позволит крестьянам получить справедливую цену и арендную плату за свою землю. Это нонсенс, что украинские черноземы стоят в десятки раз дешевле бедных европейских почв Германии или Дании. Снизить налоги на заработную плату, чтобы стимулировать бизнес нанимать больше людей. Повысить налоги на недвижимость, чтобы дома и заводы не разрушались, как сейчас, или приводились в порядок, или продавались более эффективным собственникам", - отметил эксперт.

Спецтему "Почему мы бедные" читайте в свежем номере журнала "Країна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт объяснил, как украинцам преодолеть бедность

Предпринимательство малоимущие люди чаще всего называют путем к преодолению бедности. Но не хотят рисковать.

Предпринимательство не ключевой путь в преодолении бедности, а один из вариантов. Может сработать для небольшого количества людей. Опрошенные его называют чаще всего. И когда описывают, то конструируют еще одно бюджетное место. То есть ждут, чтобы кто-то другой все организовал без рисков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не буду торговать, пусть лучше сгниет: почему украинцы не могут стать богатыми». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Украина заключила военный союз со Швецией

Власти пообещали Галичине автономию

Часть военных пошла на переговоры с росиянами

Государство взяло под контроль торговлю наркотиками

Украинскую отаманшу убил предатель

Застрелили президента США

Самое читаемое
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 56052
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
Слез не сдерживает никто: прощаются с Денисом Чаленко, которого нашли мертвым на путях
10
 Просмотров: 28567
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
Какая еда поможет уберечься от инсульта - советы врача
 Просмотров: 17604
Нашли предсказание о мировой войне
Нашли предсказание о мировой войне Просмотров: 14455
&quot;На счету надо иметь $10 тысяч&quot; - украинка рассказала, как переехать в Канаду
"На счету надо иметь $10 тысяч" - украинка рассказала, как переехать в Канаду
5
 Просмотров: 11592
Общество
ГПУ расследует исчезновение двух томов материалов дела Майдана
ГПУ расследует исчезновение двух томов материалов дела Майдана
В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения
В правительстве уже составляют список вопросов для переписи населения Просмотров: 189
В Facebook исчез аккаунт Портнова
В Facebook исчез аккаунт Портнова Просмотров: 468
Грузовикам ограничили въезд в Киев
Грузовикам ограничили въезд в Киев Просмотров: 207
Фотокорреспонденту LB.ua отказали в аккредитации в зону ООС
Фотокорреспонденту LB.ua отказали в аккредитации в зону ООС Просмотров: 153
Больше всего комментируют
20
ГБР взялось за Софию Федыну
6
Расследование дел Майдана остановят
5
Милованова снова обозвали "дебилом". Теперь в "Слуге народа"
3
Украинскую отаманшу убил предатель
3
Кличко обвиняют в госизмене
Голосов: 46851
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua