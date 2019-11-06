Не буду торговать, пусть лучше сгниет: почему украинцы не могут стать богатыми

facebook Сергей Марченко ведущий эксперт рынка труда, основатель рекрутингового агентства "Борщ - Рекрутинг Будущего"

Украина должна стать состоятельной страной до 2030 года. Президент подписал указ о соблюдении 17 целей устойчивого развития. Первая - преодоление бедности.

Основная причина бедности - оккупация Украины большевиками и уничтожение всех, кто пытался зарабатывать. Любая инициатива уничтожалась, а предприимчивые люди клеймились "барыгами" и "спекулянтами", считает основатель рекрутингового агентства "Борщ - Рекрутинг Будущего" Сергей Марченко.

"Сейчас в это трудно поверить, но в Советском Союзе люди стеснялись продавать свою овощи на рынке. Когда был подростком, спросил у бабушки, почему она не продаст на рынке клубнику, которой у нас было много. Она очень рассердилась. "Я никогда не буду торговать на базаре! Это же стыд какой! Пусть оно лучше сгниет"... Людей с такими убеждениями хватает и сейчас. Без преодоления этого ментального табу на предпринимательство, победить бедность очень тяжело. Некоторые люди просто боятся зарабатывать, чтобы не осуждали окружающие", - говорит Gazeta.ua Сергей Марченко.

Традиционно, украинское общество было более аграрным, чем ремесленным. Поэтому народ Украины не был таким инициативным и предприимчивым, как преимущественно городское население Европы. Европейцы больше торговали, чаще ездили в другие города, видели больше возможностей разбогатеть, чем украинские земледельцы, говорит эксперт по рынку труда.

"За годы независимости украинцы стали привыкать к частной собственности. Если раньше дети хотели становиться космонавтами, сейчас они стремятся быть ИТшниками, блоггерами, геймерами и зарабатывать на своих хобби. Новое поколение намного сильнее ориентировано на заработок, чем старше. Сейчас очень часто 20-ти летние дети зарабатывают больше 40-летних родителей", - подчеркнул эксперт.

Как ни парадоксально, государство должно повернуться лицом к богатым людям. Сейчас все средства идут на пенсии и помощь бедным. Но, если бы государство поддерживало предпринимателей, популяризирует развитие бизнеса в стране стало бы больше предпринимателей. А больше предпринимателей - это больше налогов и, как результат, значительно больше денег на пенсии и социальные расходы, заметил Марченко.

"Надо открыть рынок земли для внешних инвесторов. Это позволит привлечь в украинскую экономику очень много денег и позволит крестьянам получить справедливую цену и арендную плату за свою землю. Это нонсенс, что украинские черноземы стоят в десятки раз дешевле бедных европейских почв Германии или Дании. Снизить налоги на заработную плату, чтобы стимулировать бизнес нанимать больше людей. Повысить налоги на недвижимость, чтобы дома и заводы не разрушались, как сейчас, или приводились в порядок, или продавались более эффективным собственникам", - отметил эксперт.

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Предпринимательство малоимущие люди чаще всего называют путем к преодолению бедности. Но не хотят рисковать. Предпринимательство не ключевой путь в преодолении бедности, а один из вариантов. Может сработать для небольшого количества людей. Опрошенные его называют чаще всего. И когда описывают, то конструируют еще одно бюджетное место. То есть ждут, чтобы кто-то другой все организовал без рисков.