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четверг, 15 августа 2019 22:06

Не бог и не царь, а просто мошенники. Что не так с видео с одесским судьей Дмитрием Запорожаном?

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С начала года судью Пятого апелляционного административного суда Одессы Дмитрия Запорожана шантажируют и вымогают заплатить "несуществующий" долг за якобы вину в фейковом ДТП.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Напомним, ранее в интернете распространили видео конфликта Запорожана с патрульными полицейскими. Они приехали к дому судьи, чтобы отвезти его в областное отделение полиции и принудить к даче "нужных" показаний относительно январского ДТП, виновником которого он якобы был. Без решения суда владелица поврежденного авто вымогает от судьи деньги. Сумма варьировалась от 1,5 до 5 тысяч долларов. По данным Апострофа, часть звонков поступила от инспектора отдела розыска ДТП УПП в Одесской области Николая Русова, который также фигурирует в резонансном видео: "Он угрожал судье "встретиться вечером без форменной одежды и поговорить как мужчина с мужчиной". Он же звонил ему после ДТП и призывал "рассчитаться с людьми", в противном случае грозил другими "неприятными мерами".

Дмитрий Запорожан свое участие в ДТП отрицает, не смог подтвердить этого факта и суд первой инстанции. "Статья 124 Кодекса об административных правонарушениях определяет: не может быть ДТП с участием одного поврежденного автомобиля и двоих водителей, в случае если один автомобиль стоял, в другой в него врезался. В материалах дела нет никаких доказательств и даже допущений о том, что на втором автомобиле есть какие-то повреждения", — объясняет адвокат Евгений Подопригора.

Дмитрий Запорожан уверен, что дело с ДТП сфабриковано, и правоохранители действуют в интересах "постарадавшей".

Как передает "Апостроф", резонансное видео опубликовали спустя три месяца со дня съемки специально, чтобы "подогреть" общественность к началу рассмотрения апелляции. Заседание назначено на 24 сентября. Запорожан просит суд либо доказать его вину в ДТП, либо закрыть производство из-за отсутствия состава преступления. Он также допустил, что причиной провокации является его профессиональная деятельность: судья рассматривает резонансное дело о застройке Гагаринского плато в Одессе. "Давление на суд и персонально на меня есть. Приходят активисты и говорят, что надо меня за решетку отправить, если приму решение, которое им не понравится. Пробитые колеса, угрозы, шантаж — я все это регулярно прохожу с 2005 года", — сказал Запорожан.




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